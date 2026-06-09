Компания «Булат» совместно с оператором Т2 запустила голосовую связь Volte

Внедрение VoLTE стало результатом совместной работы команд «Булата» и Т2, которая началась с лабораторных испытаний и заняла 10 месяцев до запуска на сети. Сейчас специалисты компаний проводят тестирование и отладку процессов, чтобы обеспечить стабильную работу технологии. В ближайшие три месяца планируется расширить функционал VoLTE на все базовые станции «Булата», запущенные в 2024 и 2025 годах. Это позволит обеспечить качественное голосовое соединение на сети 4G для базовых станций «Булат» по всей стране.