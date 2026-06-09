Медведев: российский бизнес сыграет важную роль в помощи ветеранам СВО

«Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта. Совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства вместе с опорой России партия реализуют пилотную образовательную программу “Свой бизнес” для ветеранов спецоперации», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!» в Москве.