Медведев: российский бизнес сыграет важную роль в помощи ветеранам СВО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта. Совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства вместе с опорой России партия реализуют пилотную образовательную программу “Свой бизнес” для ветеранов спецоперации», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!» в Москве.
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