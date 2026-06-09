Более 20 тысяч наказов жителей Калининградской области лягут в основу новой Народной программы «Единая Россия»

«Благодаря предложениям в программу, которые дали люди, федеральный центр увидит, где какие есть сложности и куда будет направлена соответствующая помощь. Ну и, конечно, на региональном уровне мы будем реализовывать те пожелания, которые оставили люди. Наша задача — не обмануть ожидания людей и взять все вопросы под контроль», — подчеркнул Никулин.