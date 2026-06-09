В Сочи частично ограничат движение грузовиков на лето

Ограничения будут действовать на улицах 8 марта, Богдана Хмельницкого, Виноградной (от Политехнической до Егорова), Войкова, Воровского, Гагринской, Гвардейской, Горького, Демократической (от Ленина до набережной), Депутатской (от Южной до Черноморской), Егорова (от Виноградной до Курортного проспекта), Интернациональной, Калинина (от Ленина до Просвещения).