В Сочи частично ограничат движение грузовиков на лето. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Ограничения движения грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 2 тонн введут после 28 июня. Они будут действовать с 8:00 до 20:00. Такие меры вводят, чтобы обеспечить безопасное движение и снизить нагрузку на дороги в летний сезон.
Ограничения будут действовать на улицах 8 марта, Богдана Хмельницкого, Виноградной (от Политехнической до Егорова), Войкова, Воровского, Гагринской, Гвардейской, Горького, Демократической (от Ленина до набережной), Депутатской (от Южной до Черноморской), Егорова (от Виноградной до Курортного проспекта), Интернациональной, Калинина (от Ленина до Просвещения).
Движение грузовиков также частично ограничат на улицах Карла Либкнехта, Кирова (от Ленина до Просвещения), Конституции СССР (от дома № 42А до Несебрской), Кооперативной, Крупской, Москвина, Нагорной, Несебрской, Орджоникидзе, Островского, Павлика Морозова, Парковой, Платановой, Поярко, Просвещения (от Калинина до Кирова), Роз, Свердлова (от Ленина до Просвещения), Северной, Советской, Соколова, Театральной Тоннельной (от Войкова до Севастопольской).
Временные меры введут на улицах Ульянова (от Ленина до Просвещения), Учительской (от Курортного проспекта до Черноморской), Черноморской, Энгельса, Южной, Юных Ленинцев, Горького, Зеленый, Богдана Хмельницкого, Морской, Электрический, Курортный (от Егорова до Яна Фабрициуса) и проспекте Пушкина.