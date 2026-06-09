Жители Красноярского края могут записаться на смену имени онлайн

Жители Красноярского края теперь могут в электронном виде записаться на смену имени. Как сообщили в региональном ЗАГС, это поможет сэкономить время и гарантирует, что специалист примет вас без ожидания в очереди.
Записаться можно через портал «Госуслуги». При оформлении заявки нужно выбрать подходящие дату, время и отдел ЗАГС.
Процесс записи занимает всего несколько минут и не требует личного визита или телефонных звонков.
При заполнении электронной формы система подскажет, какие поля обязательны, а также автоматически проверяет корректность данных. Записаться можно не выходя из дома.