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Жители Красноярского края могут записаться на смену имени онлайн

Теперь записаться на приём на подачу заявления о смене имени можно в электронном виде.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярского края теперь могут в электронном виде записаться на смену имени. Как сообщили в региональном ЗАГС, это поможет сэкономить время и гарантирует, что специалист примет вас без ожидания в очереди.

Записаться можно через портал «Госуслуги». При оформлении заявки нужно выбрать подходящие дату, время и отдел ЗАГС.

Процесс записи занимает всего несколько минут и не требует личного визита или телефонных звонков.

При заполнении электронной формы система подскажет, какие поля обязательны, а также автоматически проверяет корректность данных. Записаться можно не выходя из дома.