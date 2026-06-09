В РФ испытали безопасные и энергоемкие аккумуляторы для электромобилей и БПЛА

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Технологию изготовления негорючих батарей с повышенной удельной энергией на основе твердого электролита разработали ученые Московского физико-технического института. Производство новых аккумуляторов планируется начать в 2028 году, сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
«Ученые института электродвижения МФТИ в рамках проекта ФПИ “Сапфир-Д” разработали технологию изготовления негорючих батарей с повышенной удельной энергией относительно серийно выпускаемых образцов. Новые аккумуляторы найдут применение и повысят безопасность электромобилей, наземных и морских роботов, летательных аппаратов», — сказали в фонде.
В рамках первого этапа проекта были произведены и испытаны образцы батарей. В дальнейшем запланирована разработка пилотного оборудования и масштабирование разработанной технологии. Производство аккумуляторов на опытно-промышленном заводе АО «Металлион» планируется в 2028 году.
Как отметили в фонде, российские ученые обошли ограничения современных литий-ионных аккумуляторных батарей, заменив жидкий электролит на квазитвердый, а также переработав конструкцию электродов. «Мы комбинируем сразу три технических решения, которые дополняют друг друга. Уникальный состав электролита с добавлением жидкого пластификатора обеспечивает высокую ионную проводимость и безопасность. Монокристаллический катод позволяет работать на более высоких токах и значительно увеличивает ресурс. Покрытие анода из углерода и наночастиц серебра дает возможность осаждать литий равномерно и использовать безанодную схему без толстой литиевой фольги. Это повышает энергетическую плотность и снижает стоимость», — привели в пресс-службе фонда слова заведующего лабораторией пост-литий-ионных электрохимических систем Института электродвижения МФТИ Виктора Визгалова.