«Вы понимаете откуда. Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят». Глава Совета Республики Кочанова сказала разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания обеих палат белорусского парламента заявила, что нужно разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси. Подробности приводит Sputnik.by.
— Это такой теневой бизнес. Вот мы сейчас на примере города Минска изучили эти проблемы, — уточнила Наталья Кочанова.
Глава Совета Республики подчеркнула, что вместе с руководством белорусской столицы будет по указанному вопросу вносить ряд предложений. Она также попросила главу Комитета государственного контроля Василия Герасимова обратить внимание на указанную сферу.
— Люди попадают в беду, когда они, конечно… Вы понимаете их состояние… Кто первый тут быстренько где-то предложит свои услуги, человек туда и обращается, — заметила глава Совета Республики.
По словам председателя КГК, ведомство уже обращало внимание на данную тему, которая достаточно неоднородна. Он отметил, что в городах похоронные компании довольно быстро получают сведения об усопших:
— Вы понимаете откуда (получают информацию. — Ред.). Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят с представлением, так сказать, своих услуг.
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