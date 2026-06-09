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«Вы понимаете откуда. Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят». Глава Совета Республики Кочанова сказала разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси

Кочанова заявила, что нужно разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания обеих палат белорусского парламента заявила, что нужно разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси. Подробности приводит Sputnik.by.

— Это такой теневой бизнес. Вот мы сейчас на примере города Минска изучили эти проблемы, — уточнила Наталья Кочанова.

Глава Совета Республики подчеркнула, что вместе с руководством белорусской столицы будет по указанному вопросу вносить ряд предложений. Она также попросила главу Комитета государственного контроля Василия Герасимова обратить внимание на указанную сферу.

— Люди попадают в беду, когда они, конечно… Вы понимаете их состояние… Кто первый тут быстренько где-то предложит свои услуги, человек туда и обращается, — заметила глава Совета Республики.

По словам председателя КГК, ведомство уже обращало внимание на данную тему, которая достаточно неоднородна. Он отметил, что в городах похоронные компании довольно быстро получают сведения об усопших:

— Вы понимаете откуда (получают информацию. — Ред.). Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят с представлением, так сказать, своих услуг.

Ранее КГК обнародовал шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям: «Собранные деньги потрачены на покупку 5 квартир и 25 авто».

Тем временем КГК Беларуси исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса и приостановил деятельность еще 27.

А еще в Беларуси пенсионеру может грозить семь лет тюрьмы за доллары из копилки.