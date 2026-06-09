Липецкий суд постановил изъять у собственника магазин в Тербунах

По данным дела, между администрацией Тербунского района и предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка площадью 308 кв. м в селе Тербуны на улице Октябрьской. Срок действия договора был установлен до ноября 2023 года. В октябре 2023 года при обследовании участка выяснилось, что там расположен магазин непродовольственных товаров. Степень готовности объекта, принадлежавшего ответчику, оценили в 18%. Судебная экспертиза установила рыночную стоимость объекта незавершенного строительства, после чего арбитраж удовлетворил исковые требования об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов с установлением начальной цены 576 тыс. руб.