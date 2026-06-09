Педофил пять лет насиловал малолетнюю падчерицу

Потерпевшая, которой сейчас 13 лет, а на момент первого эпизода было семь, находилась в зависимом положении от отчима. Уйти из дома или кому-то рассказать обо всём она не могла — была беспомощна, полностью зависела от родителя и его денег, чем тот не преминул воспользоваться. Также он активно давил на психику девочки и обещал ей проблемы, если та посмеет сопротивляться.