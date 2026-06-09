Педофил пять лет насиловал малолетнюю падчерицу

В Хабаровском крае вынесен один из самых тяжёлых приговоров по делам о преступлениях против половой неприкосновенности ребёнка. Хабаровский районный суд признал 40-летнего мужчину виновным в особо тяжких преступлениях в отношении малолетней падчерицы и назначил ему 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Пять лет под властью страха.
По данным суда, преступления начались с сентября 2020 года, почти сразу же, как отчим появился в семье потерпевшей. Сначала педофил домогался девочки, затем перешёл к изнасилованиям — и не прекращал удовлетворять свои извращенные потребности вплоть октября 2025 года.
Потерпевшая, которой сейчас 13 лет, а на момент первого эпизода было семь, находилась в зависимом положении от отчима. Уйти из дома или кому-то рассказать обо всём она не могла — была беспомощна, полностью зависела от родителя и его денег, чем тот не преминул воспользоваться. Также он активно давил на психику девочки и обещал ей проблемы, если та посмеет сопротивляться.
«Мужчина подавлял волю девочки угрозами и шантажом, в том числе обещаниями покончить с собой», — говорится в материалах дела.
Со стороны при этом семья выглядела абсолютно нормально: никто и не подозревал, какие мерзости творились за закрытыми дверями. Ребёнок жил буквально в аду — в атмосфере тотального ужаса, вины и с ощущением полной безвыходности.
Как именно всё это просочилось наружу, не разглашается — либо терпению девочки наступил предел, либо окружающие заметили неладное. Но факт остаётся фактом: о злодеяниях отчима узнали правоохранители, после чего немедленно возбудили дела по статьям 131 и 132 УК РФ.
Суд признал мужчину виновным по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности малолетней. Кроме основного наказания, ему назначено ограничение свободы на 1 год 10 месяцев, а также амбулаторное принудительное лечение у психиатра.
Приговор и компенсация.
Наказание составило 24 года колонии строгого режима: суд расценил произошедшее как крайне тяжкое преступление с длительным периодом совершения и особой уязвимостью потерпевшей. В пользу девочки также взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Деньги, конечно, не могут восстановить детство и отменить пережитое, но в судебной практике такая сумма означает официальное признание глубины причинённого вреда.
Отдельно суд учёл заключение судебно-психиатрической экспертизы. Согласно ему, подсудимый страдает расстройством сексуального предпочтения и нуждается в принудительном лечении, которое будет проходить амбулаторно у психиатра.
Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон остаётся право обжаловать его в апелляционном порядке.
Брал из детдома и совращал.
Нынешний случай произошёл в семье с отчимом, а не в приёмной семье в узком юридическом смысле. Но по своей внутренней логике он близок к тем делам, где ребёнок находится в полной зависимости от взрослого дома: материальной, психологической, бытовой и эмоциональной.
В Хабаровском крае уже были резонансные дела, где преступления против детей совершались внутри замещающей семьи. Такой, например, стала история из в Комсомольске-на-Амуре, где в 2018 году опекун получил 22 года 6 месяцев колонии строгого режима за преступления в отношении несовершеннолетних подопечных.
То дело стало громким ещё на стадии расследования, потому что речь шла о нескольких девочках, находившихся под опекой. Вопросы возникли не только к самому преступнику, но и к тому, насколько эффективно взрослые системы — опека, школа, окружение, профилактика — способны заметить беду, если ребёнок молчит или боится говорить.
Дела о преступлениях внутри семьи почти всегда сложнее уличной криминальной хроники. Здесь нет случайного незнакомца, нет очевидной дистанции между преступником и ребёнком, нет простой картины «опасность пришла извне». Наоборот, взрослый может быть частью повседневной жизни ребёнка. Он живёт рядом, разговаривает с родственниками, создаёт внешне обычную картину семьи и одновременно контролирует то, что ребёнок говорит, чувствует и кому доверяет.
Именно поэтому подобные преступления могут продолжаться годами. Ребёнок может бояться разрушить семью, опасаться наказания, не понимать, что с ним происходит, или считать, что ему всё равно никто не поверит. Судебный приговор в таких делах ставит юридическую точку, но человеческая история на этом не заканчивается. Для ребёнка впереди остаются восстановление, помощь специалистов, поддержка близких и очень долгий путь к ощущению безопасности.