В Прикамье протестировали ИИ для контроля в сфере туризма

«В настоящее время все средства размещения — гостиницы, базы отдыха, кемпинги, санатории — должны вносить о себе данные в Единый реестр классифицированных объектов размещения. С целью мониторинга рынка услуг отрабатываются такие алгоритмы работы искусственного интеллекта, которые позволяют сравнивать данные о классифицированных объектах и рекламу, информацию агрегаторов и сайтов бронирования. Если выявлены признаки оказания гостиничных услуг или услуг по временному размещению без классификации, информация направляется в региональный орган для дальнейшей отработки», — прокомментировал инициативу министр по туризму Прикамья Сергей Хорошутин.