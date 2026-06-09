В Прикамье протестировали ИИ для контроля в сфере туризма

Пермский край стал участником эксперимента по применению технологий искусственного интеллекта для регионального контроля в сфере туристской индустрии, сообщили в министерстве по туризму Прикамья. Такая работа отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«В настоящее время все средства размещения — гостиницы, базы отдыха, кемпинги, санатории — должны вносить о себе данные в Единый реестр классифицированных объектов размещения. С целью мониторинга рынка услуг отрабатываются такие алгоритмы работы искусственного интеллекта, которые позволяют сравнивать данные о классифицированных объектах и рекламу, информацию агрегаторов и сайтов бронирования. Если выявлены признаки оказания гостиничных услуг или услуг по временному размещению без классификации, информация направляется в региональный орган для дальнейшей отработки», — прокомментировал инициативу министр по туризму Прикамья Сергей Хорошутин.
Отдел государственного регулирования в сфере туристской индустрии ведомства во время апробации обработал сведения о более чем 900 объектах, поступившие от ИИ. Ожидается, что внедрение такой системы в надзорные процессы повысит точность аналитических данных, снизит временные затраты, ускорит работу инспекторов и позволит высвободить время для более сложной экспертной работы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.