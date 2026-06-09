Больше 300 000 жителей Красноярского края проголосовали за скверы и парки

За три дня до завершения голосования за объекты благоустройства в Красноярском крае проголосовали свыше 302 тысяч человек. Об этом сообщает официальный сервис для голосования. Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ. [caption id= «attachment_368800» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Жители Красноярского края могут проголосовать за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году. Для этого они должны принять участие в голосовании, определяющем места для благоустройства в населенных пунктах с численностью свыше 10 тысяч человек. До 12 июня жители могут выбрать свои места для обновления из 83 территорий на сайте «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». [caption id= «attachment_368801» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Большую заинтересованность проявляются жители сразу нескольких населенных пунктов. Даже в рамках одного города — краевого центра — есть конкуренция между скверами. Так, в Красноярске лидерами по голосованию являются: сквер у ледового дворца «Сокол», набережная в мкрн. «Тихие Зори», бульвар Ботанический и набережная по ул. Крайняя до дома № 16 по ул. Северный проезд — это Ленинский район. С наступлением летних теплых дней тысячи красноярцев гуляют по скверам и нашим прекрасным набережным. На самом деле эти пространства появились благодаря неравнодушию и поддержке жителей. И сейчас у нас есть возможность также повлиять на улучшение облика города, стать автором городских изменений, а также принять участие в голосовании по отбору общественных пространств, которые мы благоустроим в следующем году. У меня, например, двое детей тоже проголосовали. Поэтому не нужно стоять в стороне, присоединяйтесь. Это прекрасная возможность повлиять на улучшение облика нашего города, который готовится к 400-летию, — сообщила СМИ заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики администрации Красноярска Светлана Скрипальщикова.