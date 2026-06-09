Интеграция за порогом. Как ИИ помогает предприятиям экономить

Современный бизнес давно перерос формат стандартного потребления услуг связи. Крупным предприятиям и государственному сектору сегодня нужны комплексные решения, которые глубоко внедряются в их производственные и технологические процессы. Чтобы закрыть эту потребность, два с половиной года назад в структуре «Ростелекома» создали специализированный проектный офис по отраслевым решениям. На недавней встрече с прессой в Нижнем Новгороде директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Устюжанинов рассказал, как команда локальных инженеров разрабатывает уникальные цифровые проекты для реального сектора экономики, почему бизнес стал осознаннее подходить к искусственному интеллекту и как отечественные технологии обеспечивают стабильность производств в любых условиях. Как устроена работа проектного офиса и какие умные решения уже помогают региональным предприятиям экономить миллионы рублей — подробнее в этом материале nn.aif.ru.