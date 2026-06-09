На железнодорожном переезде в Ростове столкнулись автомобиль и локомотив

9 июня в Ростове‑на‑Дону произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля и маневрового локомотива. Авария зафиксирована около 10:00 в районе станции Ростов‑Товарный, сообщили в пресс‑службе Северо‑Кавказской железной дороги (СКЖД).
По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся локомотивом.
В СКЖД предоставили следующую информацию о последствиях инцидента: пострадавших в результате ДТП нет, схода подвижного состава не произошло, движение других поездов не нарушено.
Северо‑Кавказская железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных путей.