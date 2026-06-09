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На железнодорожном переезде в Ростове столкнулись автомобиль и локомотив

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

9 июня в Ростове‑на‑Дону произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля и маневрового локомотива. Авария зафиксирована около 10:00 в районе станции Ростов‑Товарный, сообщили в пресс‑службе Северо‑Кавказской железной дороги (СКЖД).

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся локомотивом.

В СКЖД предоставили следующую информацию о последствиях инцидента: пострадавших в результате ДТП нет, схода подвижного состава не произошло, движение других поездов не нарушено.

Северо‑Кавказская железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных путей.