Алтайский край наградили за участие в «Марафоне здоровья #ВместеЗдорово»

Диплом по результатам участия в III Всероссийском телемарафоне «Марафон здоровья #ВместеЗдорово» был вручен представителям Алтайского края, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Марафон был организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Всероссийский телемарафон «Марафон здоровья #ВместеЗдорово» был организован Советом Федерации в конце мая. Алтайский край на нем представлял заместитель председателя правительства Игорь Степаненко. Вместе с ним к телемарафону присоединились главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина, представители регионального минздрава и муниципальных образований.
По результатам участия в марафоне команде губернатора Алтайского края Виктора Томенко была вручена награда. Организаторы отметили профессиональный уровень работы, направленной на формирование в регионе системы охраны здоровья работающих.
«Программы “Укрепление здоровья на рабочем месте” в крае начали внедрять с 2019 года. Сегодня более 250 предприятий различных сфер деятельности и форм собственности реализуют корпоративные оздоровительные программы… Работодатели отмечают повышение производительности труда, работоспособности и эффективности деятельности работников, снижение их заболеваемости и уменьшение сроков временной нетрудоспособности», — отметила главврач Краевого центра общественного здоровья и медпрофилактики Татьяна Репкина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.