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Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля

Певица и блогер Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Певица и блогер Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля. Об этом рассказали организаторы.

Ольга Бузова даст концерты сразу в двух городах фестиваля. Первое выступление состоится в Санкт-Петербурге 5 июля, а второе — в Нижнем.

Организаторы отметили, что певица не пропустила ни один VK Fest в северной столице. В 2015 и 2016 году Ольга Бузова участвовала в фестивале как блогер и инфлюенсер. В 2017 году она дебютировала как певица.

В Нижнем Новгороде пройдет на Стрелке. Кроме Ольги Бузовой выступят Дора, Клава Кока, Uma2rman, Saluki, Zoloto и другие.

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