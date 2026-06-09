Певица и блогер Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля. Об этом рассказали организаторы.
Ольга Бузова даст концерты сразу в двух городах фестиваля. Первое выступление состоится в Санкт-Петербурге 5 июля, а второе — в Нижнем.
Организаторы отметили, что певица не пропустила ни один VK Fest в северной столице. В 2015 и 2016 году Ольга Бузова участвовала в фестивале как блогер и инфлюенсер. В 2017 году она дебютировала как певица.
В Нижнем Новгороде пройдет на Стрелке. Кроме Ольги Бузовой выступят Дора, Клава Кока, Uma2rman, Saluki, Zoloto и другие.
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