Аграрии Кабардино-Балкарии закупили новые тракторы и зерноуборочный комбайн

Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии с начала года приобрели 67 новых тракторов и зерноуборочный комбайн, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Также в регион закупаются дождевальные машины в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Из производителей тракторов аграрии отдают предпочтение Минскому тракторному заводу. Новый зерноуборочный комбайн произвела российская компания «Ростсельмаш».
«Наличие современной сельскохозяйственной техники позволяет все сезонные полевые работы проводить в максимально сжатые сроки и на высоком уровне», — отметили в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.