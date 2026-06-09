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Аграрии Кабардино-Балкарии закупили новые тракторы и зерноуборочный комбайн

Современная техника позволяет проводить все сезонные полевые работы в сжатые сроки и на высоком уровне.

Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии с начала года приобрели 67 новых тракторов и зерноуборочный комбайн, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Также в регион закупаются дождевальные машины в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Из производителей тракторов аграрии отдают предпочтение Минскому тракторному заводу. Новый зерноуборочный комбайн произвела российская компания «Ростсельмаш».

«Наличие современной сельскохозяйственной техники позволяет все сезонные полевые работы проводить в максимально сжатые сроки и на высоком уровне», — отметили в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.