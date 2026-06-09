Нерабочий туалет на денежной земле продают за 8 млн рублей в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда коммерсанты пытаются избавиться от нерабочего туалета в Горсаду. Сооружение было построено в советское время и до сих пор регулярно привлекает внимание гостей зоны отдыха необычной круглой формой фасада, однако на текущий момент по прямому назначению оно давно уже не эксплуатируется. Вместе с объектом предприниматели также пытаются перепродать право долгосрочной аренды огромного земельного участка.