Красноярцы рассказали, за что любят «Пушкинскую карту»

Кино, концерты, театры, выставки и мастер-классы — именно такие форматы чаще всего выбирают молодые жители Красноярска по «Пушкинской карте». Истории пользователей программы собрали в проекте «Пушка в кармане: опыт Красноярска».
Ученица 9-го класса школы № 159 Лилия Валаткевичус рассказала, что чаще всего ходит по карте в кино и на мастер-классы.
«Это очень удобно», — отметила девушка.
Одиннадцатиклассник ФМШ СФУ Денис Ивахов предпочитает посещать концерты и кино.
«Спасибо, что бесплатно», — так он в трёх словах описал проект.
Студент 3-го курса колледжа СГИИ имени Д. Хворостовского Илья Еремеев рассказал, что регулярно посещает концерты по «Пушкинской карте».
«Отлично, здорово, прекрасно», — оценил он возможности программы.
Студентка 4-го курса ИФиЯК СФУ Николь Гурова рассказала, что раньше чаще посещала выставки, а сейчас отдаёт предпочтение театрам.
«“Пушкинская карта” — это культура, образование и искусство», — считает девушка.
По словам авторов проекта, программа помогает молодым людям открывать для себя новые события, знакомиться с учреждениями культуры и чаще посещать их.
Подробнее об исследовании и историях участников можно узнать на сайте проекта «Пушка в кармане: опыт Красноярска». Его реализовала студентка СФУ Анастасия Томенчук при поддержке проектного офиса программы «Пушкинская карта» Красноярского края.
Напомним, с 1 января 2025 года «Пушкинская карта» вошла в состав национального проекта «Семья». Он направлен на поддержку семей с детьми, укрепление традиционных семейных ценностей и повышение качества жизни семей.
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