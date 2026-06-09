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Красноярцы рассказали, за что любят «Пушкинскую карту»

Истории пользователей программы собрали в проекте «Пушка в кармане: опыт Красноярска».

Кино, концерты, театры, выставки и мастер-классы — именно такие форматы чаще всего выбирают молодые жители Красноярска по «Пушкинской карте». Истории пользователей программы собрали в проекте «Пушка в кармане: опыт Красноярска».

Ученица 9-го класса школы № 159 Лилия Валаткевичус рассказала, что чаще всего ходит по карте в кино и на мастер-классы.

«Это очень удобно», — отметила девушка.

Одиннадцатиклассник ФМШ СФУ Денис Ивахов предпочитает посещать концерты и кино.

«Спасибо, что бесплатно», — так он в трёх словах описал проект.

Студент 3-го курса колледжа СГИИ имени Д. Хворостовского Илья Еремеев рассказал, что регулярно посещает концерты по «Пушкинской карте».

«Отлично, здорово, прекрасно», — оценил он возможности программы.

Студентка 4-го курса ИФиЯК СФУ Николь Гурова рассказала, что раньше чаще посещала выставки, а сейчас отдаёт предпочтение театрам.

«“Пушкинская карта” — это культура, образование и искусство», — считает девушка.

По словам авторов проекта, программа помогает молодым людям открывать для себя новые события, знакомиться с учреждениями культуры и чаще посещать их.

Подробнее об исследовании и историях участников можно узнать на сайте проекта «Пушка в кармане: опыт Красноярска». Его реализовала студентка СФУ Анастасия Томенчук при поддержке проектного офиса программы «Пушкинская карта» Красноярского края.

Напомним, с 1 января 2025 года «Пушкинская карта» вошла в состав национального проекта «Семья». Он направлен на поддержку семей с детьми, укрепление традиционных семейных ценностей и повышение качества жизни семей.

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