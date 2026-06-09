День молодежи отпразднуют в Нижегородской области 27 июня

Празднование Дня молодежи пройдет в Нижегородской области 27 июня. В 2026 году торжество в регионе состоится согласно всероссийской концепции «Мечта. Гордость. Единство», рассказали в пресс-службе областного правительства.
В День молодежи праздничные площадки организуют в нескольких городах региона. Наряду с Нижним Новгородом событийная программа предусмотрена для жителей и гостей Выксы, Городца, Уреня и Спасского.
«В рамках Года единства народов России каждая зона фестивальных площадок будет отражать национальное и культурное единство страны через возможности и достижения в различных сферах», — говорится в сообщении.
Нижегородцы и туристы, планирующие визит в столицу ПФО 27 июня, смогут отметить День молодежи вместе с единомышленниками в Александровском саду: эта локация станет главной праздничной площадкой. Также часть событийной программы организаторы обещают провести в Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова.
В числе мероприятий, которые можно будет посетить 27 июня, — научно-популярные спектакль, стендап и диджей-сет.
Напомним, 11 июля в Нижнем Новгороде выступит Ольга Бузова.
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