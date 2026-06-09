День молодежи отпразднуют в Нижегородской области 27 июня

Нижегородцы и туристы, планирующие визит в столицу ПФО 27 июня, смогут отметить День молодежи вместе с единомышленниками в Александровском саду: эта локация станет главной праздничной площадкой. Также часть событийной программы организаторы обещают провести в Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова.