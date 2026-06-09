В Горно-Алтайске создали клуб победителей премии «Больше, чем путешествие»

Клуб победителей Всероссийской премии «Больше, чем путешествие», входящей в нацпроект «Молодёжь и дети», создали в Горно-Алтайске, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Республики Алтай.
Запуск клуба стал главным итогом встречи победителей премии. Это будет сообщество активных и инициативных людей, которые реализуют лучшие проекты в сфере гражданско-патриотического туризма.
Идея создания клуба родилась у самих участников во время стратегической сессии в Национальном музее имени А. В. Анохина. Разбившись на группы, участники сессии определили ключевые форматы работы клуба, цели и задачи, а также подготовили манифест своего сообщества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.