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Турист из Екатеринбурга, улетая домой из Калининграда, прихватил в Duty free элитный парфюм и банальную статью

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

28-летний житель Екатеринбурга, коротая время в аэропорту Храброво, увидел на полке магазина беспошлинной торговли элитные духи и, воспользовавшись моментом, присвоил флакон. Кражу раскрыли сотрудники транспортной полиции, сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Злоумышленника вычислили и нашли. В отношении уральца возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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