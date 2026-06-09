Энергетики «Т Плюс» ведут подготовку к отопительному сезону 2026/27 теплосетевого комплекса Чайковского городского округа

Одним из важных этапов межсезонной подготовки является замена тепломагистралей на участках, где это необходимо. В 2026 году планируется выполнить перекладку более 2 км коммуникаций. Среди ключевых объектов этого года в городе Чайковском — монтаж новых теплосетей на Сиреневом бульваре в Завокзальном районе, а также строительство теплосети для подключения многоквартирного дома по ул. Сосновая, 35. Энергетики переложат участки труб в посёлках Марковский и Прикамский. Обновление трубопроводов отопления и горячей воды выполняется каждый год и позволяет повышать качество услуг теплоснабжения.