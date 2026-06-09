В Ростове выясняют обстоятельства драки около ресторана

— В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием посетителей у одного из ресторанов города. На место происшествия прибыл участковый, но к этому моменту на месте находились только потерпевшие. Обстоятельства произошедшего и степень причиненного вреда устанавливаются, — прокомментировали в полиции.