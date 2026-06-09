Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выясняют обстоятельства драки около ресторана

Ростовские полицейские начали проверку после драки мужчин около ресторана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция выясняет обстоятельства драки около ресторана. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием посетителей у одного из ресторанов города. На место происшествия прибыл участковый, но к этому моменту на месте находились только потерпевшие. Обстоятельства произошедшего и степень причиненного вреда устанавливаются, — прокомментировали в полиции.

Процессуальное решение примут после проверки.

Ранее в соцсетях об этом же происшествии рассказали очевидцы. Предварительно, конфликт произошел между охраной заведения и посетителем, который был с девушкой.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.