В Самаре создали детализированный 3D-атлас свиньи

Для каждого элемента в атласе есть названия на русском языке и латыни, а также краткое описание функций. Систему можно устанавливать на компьютеры, ноутбуки, сенсорные панели. Ее создали для студентов профильных вузов и техникумов, в также для воспитанников аграрных классов.