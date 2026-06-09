В Самаре создали детализированный 3D-атлас свиньи

Детализированный 3D-атлас свиньи разработали самарские ученые вместе с коллегами из Белгорода. Работа вели на базе центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ.
«Программное обеспечение позволяет детально изучать анатомию животного: модель можно вращать, масштабировать, “разбирать” на отдельные системы и органы», — прокомментировала пресс-служба вуза.
Для каждого элемента в атласе есть названия на русском языке и латыни, а также краткое описание функций. Систему можно устанавливать на компьютеры, ноутбуки, сенсорные панели. Ее создали для студентов профильных вузов и техникумов, в также для воспитанников аграрных классов.
Ранее в вузе создали другие атласы, например, по анатомии курицы. В планах — создать пособия по собаке и лошади.