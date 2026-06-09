Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре создали детализированный 3D-атлас свиньи

В вузе Самары разработали подробное пособие по анатомии.

Источник: СамГМУ

Детализированный 3D-атлас свиньи разработали самарские ученые вместе с коллегами из Белгорода. Работа вели на базе центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ.

«Программное обеспечение позволяет детально изучать анатомию животного: модель можно вращать, масштабировать, “разбирать” на отдельные системы и органы», — прокомментировала пресс-служба вуза.

Для каждого элемента в атласе есть названия на русском языке и латыни, а также краткое описание функций. Систему можно устанавливать на компьютеры, ноутбуки, сенсорные панели. Ее создали для студентов профильных вузов и техникумов, в также для воспитанников аграрных классов.

Ранее в вузе создали другие атласы, например, по анатомии курицы. В планах — создать пособия по собаке и лошади.