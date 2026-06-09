Госдума приняла закон, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов

А позже комитет Государственной Думы РФ по экономической политике выступил за инициативу Нижегородской области о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов. Речь идёт о том, чтобы регионы смогли самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Эксперимент пройдет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.