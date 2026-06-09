Госдума приняла закон, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов

Госдума РФ приняла закон, позволяющий регионам России запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Такое право появится с 1 марта 2027 года.
Срок действия запрета может быть ограничен до 1 марта 2032 года.
Соответствующая поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России.
Напомним, что депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали законопроект о запрете вейпов в регионе. Он начнет действовать уже с 1 сентября 2026 года.
Ранее с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в августе 2025 года во время рабочей встречи в Сарове. Глава государства инициативу поддержал.
А позже комитет Государственной Думы РФ по экономической политике выступил за инициативу Нижегородской области о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов. Речь идёт о том, чтобы регионы смогли самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Эксперимент пройдет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.