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Госдума приняла закон, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов

Такое право появится с 1 марта 2027 года.

Источник: Нижегородская правда

Госдума РФ приняла закон, позволяющий регионам России запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Такое право появится с 1 марта 2027 года.

Срок действия запрета может быть ограничен до 1 марта 2032 года.

Соответствующая поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

Напомним, что депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали законопроект о запрете вейпов в регионе. Он начнет действовать уже с 1 сентября 2026 года.

Ранее с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в августе 2025 года во время рабочей встречи в Сарове. Глава государства инициативу поддержал.

А позже комитет Государственной Думы РФ по экономической политике выступил за инициативу Нижегородской области о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов. Речь идёт о том, чтобы регионы смогли самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Эксперимент пройдет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.