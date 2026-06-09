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Жильцы расселяемой высотки на Московском стали получать судебные иски и протоколы за отказ покинуть квартиры

Администрация города формально не признаёт дом аварийным.

Источник: Клопс.ru

Жильцы дома на Московском проспекте, 68, стали получать судебные иски о принудительном выселении из квартир. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

Людей официально уведомили о предстоящем судебном процессе. Их хотят принудить заключить договор найма в маневренном фонде на улице Левитана. В исках, в частности, говорится, что жилые помещения могут считаться непригодными для постоянного нахождения даже без официального статуса аварийности.

В дополнение к этому, по словам жильцов, на них начали оформлять административные протоколы, которые влекут штрафы в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности.

Жильцы подчёркивают, что администрация города предлагает временно переселиться в маневренный фонд без гарантии предоставления постоянных квартир после истечения срока договора. По их словам, есть опасение, что после демонтажа соседнего аварийного дома высотка № 68 будет непригодна для проживания.