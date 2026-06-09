Глеб Никитин призвал нижегородцев выбрать лучшие общественные территории до 12 июня

С 2019 по 2024 год в Нижегородской области в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» было благоустроено более 750 общественных пространств и свыше 3 000 дворов. Власти подчёркивают, что обновлённые территории являются результатом совместной позиции жителей и государственных программ: голосование подтверждает намерение видеть общественные места современными, удобными и безопасными.