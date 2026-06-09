Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин призвал нижегородцев выбрать лучшие общественные территории до 12 июня

Жители могут поддержать один из 93 предложенных проектов для 23 муниципалитетов Нижегородской области.

Источник: Время

До окончания голосования за объекты благоустройства в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» остаётся четыре дня. Подробности публикуются в канале Глеба Никитина в мессенджере MAX.

В числе объектов — благоустройство «Музейного двора» в Навашинском округе и строительство современной велодорожки в Дзержинске. Право голоса имеют граждане старше 14 лет; последний день приёма голосов — 12 июня.

«Благоустройство общественных пространств — это вложение в качество жизни людей: важно, чтобы решения отражали реальные потребности жителей», — отметил Глеб Никитин. Он также призвал: «Проголосуйте за ту общественную территорию, которую вы хотите видеть обновлённой: это ваш шанс повлиять на облик города и качество повседневной жизни».

Для участия в голосовании необходимо перейти на zagorodsreda.gosuslugi.ru, нажать кнопку «Голосовать», авторизоваться через Госуслуги, выбрать муниципальное образование и отметить одну из представленных общественных территорий, после чего подтвердить свой выбор. По данным властей, активное участие населения повышает шансы реализации проектов, востребованных большинством.

С 2019 по 2024 год в Нижегородской области в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» было благоустроено более 750 общественных пространств и свыше 3 000 дворов. Власти подчёркивают, что обновлённые территории являются результатом совместной позиции жителей и государственных программ: голосование подтверждает намерение видеть общественные места современными, удобными и безопасными.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство общественных пространств Нижнего Новгорода на 2027 год.