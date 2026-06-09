Глеб Никитин призвал нижегородцев выбрать лучшие общественные территории до 12 июня

До окончания голосования за объекты благоустройства в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» остаётся четыре дня. Подробности публикуются в канале Глеба Никитина в мессенджере MAX.
В числе объектов — благоустройство «Музейного двора» в Навашинском округе и строительство современной велодорожки в Дзержинске. Право голоса имеют граждане старше 14 лет; последний день приёма голосов — 12 июня.
«Благоустройство общественных пространств — это вложение в качество жизни людей: важно, чтобы решения отражали реальные потребности жителей», — отметил Глеб Никитин. Он также призвал: «Проголосуйте за ту общественную территорию, которую вы хотите видеть обновлённой: это ваш шанс повлиять на облик города и качество повседневной жизни».
Для участия в голосовании необходимо перейти на zagorodsreda.gosuslugi.ru, нажать кнопку «Голосовать», авторизоваться через Госуслуги, выбрать муниципальное образование и отметить одну из представленных общественных территорий, после чего подтвердить свой выбор. По данным властей, активное участие населения повышает шансы реализации проектов, востребованных большинством.
С 2019 по 2024 год в Нижегородской области в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» было благоустроено более 750 общественных пространств и свыше 3 000 дворов. Власти подчёркивают, что обновлённые территории являются результатом совместной позиции жителей и государственных программ: голосование подтверждает намерение видеть общественные места современными, удобными и безопасными.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство общественных пространств Нижнего Новгорода на 2027 год.