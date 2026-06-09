Медведев: в России выстроили систему заботы о фронтовиках

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Впервые в России выстроена система заботы о фронтовиках до завершения военных действий, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Во вторник в Москве проходит форум «Единой России» «Есть результат!».
«Впервые мы выстроили систему заботы о военнослужащих, о фронтовиках до завершения военных действий», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания форума.
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