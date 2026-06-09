Красноярца задержали за попытку похитить в строительном магазине входную дверь

В Красноярске сотрудники Росгвардии по сигналу «тревога» задержали 41-летнего горожанина, пытавшегося похитить из охраняемого строительного магазина входную дверь стоимостью свыше 44 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вечером наряд вневедомственной охраны прибыл в строительный гипермаркет на улице 9 Мая. На месте росгвардейцы обнаружили местного жителя, который пытался вывезти неоплаченный товар. По словам сотрудников магазина, двое мужчин находились у кассы самообслуживания: пока один оплачивал содержимое своей корзины, второй выкатил тележку с металлической дверью и, не расплатившись, погрузил ее в свой автомобиль. Внимательные работники торговой точки вовремя заметили это и вызвали группу задержания. Ранее судимый подозреваемый был задержан стражами правопорядка и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.