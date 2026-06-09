Глюкозамин ускоряет развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей

Эти расчеты и опыты показали, что прием глюкозамина ассоциируется с 25% увеличением риска развития деменции и преждевременной гибели пациентов, а его попадание в клетки мозга мышей усугубляло болезнь Альцгеймера и способствовало образованию «клубков» из поврежденных белков. В противоположность этому, блокировка реакций между белками и глюкозамином замедлила развитие деменции у мышей, что в будущем может быть использовано для создания новых терапий от болезни Альцгеймера, подытожили ученые.