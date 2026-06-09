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Глюкозамин ускоряет развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей

Это необходимо учитывать при лечении и профилактике деменции, отметили специалисты.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Международный коллектив биологов обнаружил, что популярные БАДы и пищевые добавки на базе экстракта хитина или других источников глюкозамина не только не укрепляют хрящи и суставы, но и также способствуют развитию болезни Альцгеймера. Это необходимо учитывать при лечении и профилактике деменции, сообщила пресс-служба Университета Флориды (UF).

«Только в США проживает порядка 7 млн человек с болезнью Альцгеймера и миллионы людей с другими формами деменции. Многие из них активно принимают различные пищевые добавки на базе глюкозамина, которые, как показывает проведенное нами исследование, потенциально могут ускорять угасание их ума и памяти», — заявил доцент UF Рамон Сан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках исследования, нацеленного на изучение различных особенностей стиля жизни и других факторов, способствующих развитию болезни Альцгеймера и при этом не связанных напрямую с процессами в мозге пациента. Для получения этих сведений ученые проанализировали при помощи ИИ данные 50 тыс. пациентов с разными формами деменции, наблюдавшихся в клинике университета в 2012—2024 гг..

Проведенный нейросетью анализ показал, что аномально большое число носителей и болезни Альцгеймера, и носителей предваряющих ее легких когнитивных нарушений, порядка 8% от их общего количества, употребляли БАДы и пищевые добавки на базе глюкозамина. В прошлом некоторые врачи считали, что данные препараты укрепляют хрящи и кости, однако в 2014 году ученые доказали, что глюкозамин и его аналоги не обладают подобным свойством.

Несмотря на это, многие пожилые люди продолжают прием глюкозамина, что побудило ученых детально изучить связь между этим веществом и болезнью Альцгеймера. Для этого ученые сравнили частоту развития деменции и преждевременной гибели среди пациентов, употреблявших и не употреблявших глюкозамин, а также изучили его действие на мозг мышей, страдавших от аналога человеческой болезни Альцгеймера.

Эти расчеты и опыты показали, что прием глюкозамина ассоциируется с 25% увеличением риска развития деменции и преждевременной гибели пациентов, а его попадание в клетки мозга мышей усугубляло болезнь Альцгеймера и способствовало образованию «клубков» из поврежденных белков. В противоположность этому, блокировка реакций между белками и глюкозамином замедлила развитие деменции у мышей, что в будущем может быть использовано для создания новых терапий от болезни Альцгеймера, подытожили ученые.

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