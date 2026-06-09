«Любой ИИ-ассистент — потенциальная угроза кибербезопасности»

На первых встречах с клиентами часто звучит вопрос «Какой отрасли подходит киберстрахование?». Самый простой ответ — если вы подключены к интернету, то оно вам нужно. Страховая защита от киберинцидентов актуальна для компаний любых отраслей. По нашим данным спрос со стороны автопрома за последние семь лет вырос на 11%. Киберстрахование по-прежнему востребовано у производственных предприятий, агропромышленного комплекса и организаций здравоохранения. Растёт интерес к страховой защите и у средств массовой информации. Мы постоянно фиксируем появление новых трендов и зон риска. Так, переход на новое программное обеспечение всегда сопровождается возможностью возникновения ошибки, которая может привести к простою производства, утечке данных и другим финансовым рискам.