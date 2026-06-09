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Диетолог рассказала, можно ли есть ранние арбузы

Диетолог Коновалова: ранние арбузы важно покупать у проверенных продавцов.

Источник: Комсомольская правда

На Юге России на прилавках начали появляться арбузы. Как рассказала диетолог Анна Коновалова, сегодня существует множество ранних сортов, которые ничем не отличаются от привычных осенних арбузов. Главное — приобретать ягоды у проверенных поставщиков.

Арбуз полезен: он помогает восполнить суточную норму клетчатки. Четкой нормы потребления нет — каждый должен ориентироваться на свой комфорт.

«Но арбузы не должны вытеснять все остальные продукты из нашего рациона в дни их употребления и не должны приводить к чувству переполнения желудка, переедания», — сказала диетолог «Кубань 24».

Из-за низкой калорийности арбуз вполне уместен в рационе при коррекции веса, заключила диетолог.