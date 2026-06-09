Роспотребнадзор предупредил пермяков об опасности паразитов в рыбе

Управление прикамского Роспотребнадзора предупредило о рисках заразиться паразитами при употреблении рыбы.
В рыбе из рек Сибири, Урала и Поволжья могут обнаруживаться описторхис и широкий лентец. Описторхис поражает печень, желчный пузырь и поджелудочную железу человека. В организм паразит попадает при употреблении сырой, слабосолёной или недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых. Это — язь, елец, плотва, лещ, карась.
Широкий лентец может достигать нескольких метров в длину и жить в кишечнике человека годами. Болезнь проявляется анемией, слабостью, проблемами с пищеварением. Часто встречается в щуке, налиме, окуне.
«Единственный надёжный способ уничтожить паразитов — правильная термическая обработка или глубокая заморозка рыбы. Обычное соление не убивает личинок паразитов. Безопасным для свежей рыбы считается только крепкий посол длительностью не менее 14 дней», — рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
Варить рыбу следует не менее 15−20 минут с момента закипания. Жарить под крышкой не менее 15−20 минут. Запекать в духовке — не менее 30−40 минут при температуре 180−200°C. Также губительна для паразитов глубокая заморозка до температуры —28°C на 32 часа или до —35°C на 14 часов. В обычной бытовой морозильной камере личинки могут выживать неделями.
Также специалисты Роспотребнадзора советуют не пробовать сырой рыбный фарш, а суши и роллы употреблять только в проверенных заведениях с безупречной репутацией.
Как писал сайт perm.aif.ru, в мае текущего года в Пермском крае ущерб от незаконной рыбалки за месяц превысил 280 тысяч рублей.