Роспотребнадзор предупредил пермяков об опасности паразитов в рыбе

Варить рыбу следует не менее 15−20 минут с момента закипания. Жарить под крышкой не менее 15−20 минут. Запекать в духовке — не менее 30−40 минут при температуре 180−200°C. Также губительна для паразитов глубокая заморозка до температуры —28°C на 32 часа или до —35°C на 14 часов. В обычной бытовой морозильной камере личинки могут выживать неделями.