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122 тысячи московских девятиклассников сдают ОГЭ по русскому

В московских школах больше 122 тысяч девятиклассников сдают обязательный ОГЭ по русскому языку.

В московских школах больше 122 тысяч девятиклассников сдают обязательный ОГЭ по русскому языку.

Для этого в городе открыли сразу 600 пунктов сдачи. На кону аттестат за 9 классов: без него закрыта дорога и в 10-й класс, и в приличный колледж, так что ставки максимально высоки.

Школьников ждет «марафон» длиной почти в 4 часа. За это время им нужно успеть прослушать аудиозапись и написать изложение, сдать тест на знание правил и выдать полноценное сочинение-рассуждение на философскую тему. У ребят на партах только черная гелевая ручка и орфографический словарь, который выдают на месте. Никаких телефонов, умных часов и шпаргалок: за этим жестко следят камеры и наблюдатели.

Узнать, получилось ли написать экзамен на заветную «пятерку», школьники и их родители смогут 17 июня.