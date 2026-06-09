122 тысячи московских девятиклассников сдают ОГЭ по русскому

Школьников ждет «марафон» длиной почти в 4 часа. За это время им нужно успеть прослушать аудиозапись и написать изложение, сдать тест на знание правил и выдать полноценное сочинение-рассуждение на философскую тему. У ребят на партах только черная гелевая ручка и орфографический словарь, который выдают на месте. Никаких телефонов, умных часов и шпаргалок: за этим жестко следят камеры и наблюдатели.