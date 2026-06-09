СК: возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей в «Алых парусах»

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации летнего отдыха детей. Основанием для этого послужила вспышка инфекционного заболевания в лагере «Алые паруса». Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«8 июня 2026 года в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлены публикации, содержащие сведения о том, что в одном из детских оздоровительных лагерей региона зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время смена лагеря досрочно завершена. Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
В рамках расследования будут установлены причины происшествия, а также лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.
Напомним, накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка норовирусной инфекции. Специалистами ведомства в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.