СК: возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей в «Алых парусах»

«8 июня 2026 года в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлены публикации, содержащие сведения о том, что в одном из детских оздоровительных лагерей региона зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время смена лагеря досрочно завершена. Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.