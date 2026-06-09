На Эльмаше из-за ремонта теплосетей изменятся маршруты общественного транспорта

На Эльмаше из-за ремонта теплосетей до конца лета перекроют улицу Краснофлотцев от Донской до Таганской. Ограничения продлятся с 15 июня до 30 августа. В связи с этим свои маршруты изменит трамвай № 33 и автобусы № 41 и 68.