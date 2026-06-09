На Эльмаше из-за ремонта теплосетей изменятся маршруты общественного транспорта

На Эльмаше из-за ремонта теплосетей до конца лета перекроют улицу Краснофлотцев от Донской до Таганской. Ограничения продлятся с 15 июня до 30 августа. В связи с этим свои маршруты изменит трамвай № 33 и автобусы № 41 и 68.
— Маршрут троллейбуса № 33 будет направлен по улицам: Коммунистическая — Восстания — Фрезеровщиков — Таганская — Красных Командиров — Шефская — Краснофлотцев — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Педагогический университет, — сообщили в мэрии.
Автобус № 41 от конечной остановки Промышленный поедет по Таганской — Баумана — Шефской — Краснофлотцев. На маршруте временно отменят остановку Спортивную. От Заречной автобус проследует по Краснофлотцев — Шефской — Баумана — Таганской — Краснофлотцев. В этом направлении отменяются остановки Шефская и Спортивная.
Автобус № 68 поедет от остановки Таганская по Краснофлотцев — Шефской — Баумана — Таганской. Транспорт не будет заезжать на остановки Шефская и Спортивная.
На время ограничений высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на всех действующих остановках.