В Пермском крае 12 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя

С начала года в Прикамье это будет уже девятый трезвый день. Ранее запрет на розничную продажу алкоголя вводили: 7 января — в Рождество, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 марта — в Международный женский день, 1 мая — в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы, 26 мая — в школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая — в День пограничника, 1 июня — в День защиты детей. До конца месяца введут еще один запрет — 27 июня на День молодежи.