В Пермском крае 12 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя

В Прикамье на основании постановления краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов 12 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Регион отметит День России, Пермь дополнительно — День города.
Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.
Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц — от 20−40 тыс. руб., юридических лиц — 100−300 тыс. руб.
С начала года в Прикамье это будет уже девятый трезвый день. Ранее запрет на розничную продажу алкоголя вводили: 7 января — в Рождество, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 марта — в Международный женский день, 1 мая — в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы, 26 мая — в школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая — в День пограничника, 1 июня — в День защиты детей. До конца месяца введут еще один запрет — 27 июня на День молодежи.
В Перми после фейерверка 12 июня запустят ночную электричку. Электропоезд отправят по маршруту «Пермь-2 — Левшино — Пермь-2».