Госдума приняла поправку о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов

Российские регионы получили право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Соответствующую поправку к законопроекту, регулирующему вопросы лицензирования деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией, приняла Госдума во вторник, 9 июня, пишет «Парламентская газета».
Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, норма была принята «на основе обращений граждан, родительских сообществ, представителей образовательных учебных заведений».
«По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, подсаживают подростков, и очень быстро формируется зависимость, поэтому важно, чтобы эти вопросы были взяты на отдельный контроль», — сказал Володин.
Он добавил, что ряд территорий уже готовы принять свои законы и воспользоваться предоставленным правом.
«Надеемся, что порядок в этой сфере будет наведен, и мы защитим детей, в первую очередь, от вейпов», — добавил председатель Госдумы.
В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу полностью запретить продажу вейпов на территории России. В конце октября 2025 года Комитет Госдумы по охране здоровья предложил предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на её продажу. В апреле 2026 года в России утвердили обновлённый ГОСТ для вейпов, который устанавливает срок годности, ограничивает объём жидкости и вводит запрет на использование вымышленных героев в оформлении упаковки. Также документ закрепляет правила нанесения на упаковку вейпов предупреждающих надписей о вреде здоровью.