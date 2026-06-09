Госдума приняла поправку о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу полностью запретить продажу вейпов на территории России. В конце октября 2025 года Комитет Госдумы по охране здоровья предложил предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на её продажу. В апреле 2026 года в России утвердили обновлённый ГОСТ для вейпов, который устанавливает срок годности, ограничивает объём жидкости и вводит запрет на использование вымышленных героев в оформлении упаковки. Также документ закрепляет правила нанесения на упаковку вейпов предупреждающих надписей о вреде здоровью.