Обвинение добивается отмены оправдания нижегородца, убившего росгвардейца

Напомним, конфликт произошёл летом 2021 года на улице Большой Покровской. Компания пьяных росгвардейцев и одного гражданского приставала к супругам Кукушкина и его другу. Началась драка, в ходе которой друга тренера избили, сломав ему челюсть, кости лица и руку. Сам Кукушкин, по его словам, оборонялся складным швейцарским ножом-мультитулом, ранив нескольких нападавших; один из них позже скончался. Тренер сам явился в полицию и был арестован. Росгвардейцев, избивших его друга, осудили условно.