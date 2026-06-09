Пловчиха из Воронежа Дарья Клепикова завоевала два золота на чемпионате России

Дарья Клепикова родилась в Воронеже 11 февраля 2005 года. На юниорском чемпионате Европы 2021 года в Риме спортсменка завоевала шесть золотых медалей, установив рекорд соревнований на дистанции 50 м баттерфляем. В том же году дебютировала на взрослом уровне: на домашнем чемпионате Европы в Казани дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в эстафетах. После периода отстранения российских атлетов от международных стартов, из-за которого госпожа Клепикова пропустила Олимпийские игры, она вернулась на мировую арену и стала одной из ключевых фигур национальной сборной. Спортсменка первой среди российских пловчих в истории пробилась в финал чемпионата мира на стометровке вольным стилем. Участие Дарьи Клепиковой в эстафетах принесло сборной золото на мировых первенствах в Будапеште и Сингапуре. По итогам сезона Федерация водных видов спорта России признала ее спортсменкой года.