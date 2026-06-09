Хоровод единства. Как пройдёт День России-2026 в Нижнем Новгороде?

Почти параллельно с 12.00 до 17.00 всё на той же Ярмарочной площади гостей мероприятия ждут творческие станции. Здесь пройдут мастер-классы по сведению музыки от нижегородских ди-джеев и созданию предметов с хохломской и городецкой росписью, соревнования танцевальной школы. Кроме того, в рамках работы творческих станций покажут шесть театральных представлений, посвящённых Году единства народов России.