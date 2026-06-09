Глеб Никитин призвал нижегородцев голосовать за благоустройство в регионе

Высокая активность жителей, включая привлечение соседей и знакомых, повышает шансы на реализацию наиболее востребованных проектов. С 2019 года благодаря участию нижегородцев в голосовании в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» (до 2024 года включительно) и «Инфраструктура для жизни» в области благоустроили свыше 750 общественных пространств и более 3 000 дворов.