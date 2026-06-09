Глеб Никитин призвал нижегородцев голосовать за благоустройство в регионе

До завершения голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2027 год осталось четыре дня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Для участия необходимо выделить немного времени, перейти на платформу и отдать голос за понравившийся проект.
В списке — 93 общественные территории из 23 муниципалитетов Нижегородской области. Среди них — самые разные объекты: например, благоустройство «Музейного двора» в Навашинском округе и строительство современной велодорожки в Дзержинске.
Принять участие в голосовании вправе любой житель региона старше 14 лет. Крайний срок — 12 июня.
Алгоритм действий для голосования:
открыть сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru;
нажать на кнопку «Голосовать»;
пройти авторизацию через Госуслуги;
указать муниципальное образование;
выбрать в перечне одну общественную территорию;
подтвердить свой выбор.
Высокая активность жителей, включая привлечение соседей и знакомых, повышает шансы на реализацию наиболее востребованных проектов. С 2019 года благодаря участию нижегородцев в голосовании в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» (до 2024 года включительно) и «Инфраструктура для жизни» в области благоустроили свыше 750 общественных пространств и более 3 000 дворов.
Ранее более 300 тысяч человек выбрали территории для благоустройства на Бору.