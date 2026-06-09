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В Калининграде при пожаре в частном доме погибла 59-летняя хозяйка

В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Трагедия произошла 8 июня 2026 года в частном доме в СНТ «Дельфин». Погибшей оказалась 59-летняя хозяйка дома. Следственный отдел по Центральному району организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не…

Источник: Янтарный край

В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Трагедия произошла 8 июня 2026 года в частном доме в СНТ «Дельфин». Погибшей оказалась 59-летняя хозяйка дома.

Следственный отдел по Центральному району организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

Предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнём.

В рамках проверки назначат судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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