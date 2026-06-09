В Калининграде при пожаре в частном доме погибла 59-летняя хозяйка

В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Трагедия произошла 8 июня 2026 года в частном доме в СНТ «Дельфин». Погибшей оказалась 59-летняя хозяйка дома.
Следственный отдел по Центральному району организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.
Предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнём.
В рамках проверки назначат судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.