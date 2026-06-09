Как пройдёт День России-2026 в Нижнем Новгороде?

Музыкальные программы с участием рок-звёзд, гастрономические, этнографические и образовательные фестивали, спортивные активности и много всего другого ждут нижегородцев и гостей города 12 июня в Нижнем Новгороде. Муниципальные музеи работают бесплатно! Подробности предстоящего Дня России — в материале nn.aif.ru.
Что можно увидеть 12 июня в День России на Нижегородской ярмарке в 2026 году?
Нижегородская ярмарка станет одним из центральных мест празднования Дня России.
С 12.00 до 19.30 на Ярмарочной площади пройдёт мультиформатный этнофестиваль «Действие» (0+). Всё это время для гостей мероприятия будет работать этно-ярмарка народных ремёсел и промыслов. Отведать блюда национальной кухни можно на гастрофестивале.
Почти параллельно с 12.00 до 17.00 всё на той же Ярмарочной площади гостей мероприятия ждут творческие станции. Здесь пройдут мастер-классы по сведению музыки от нижегородских ди-джеев и созданию предметов с хохломской и городецкой росписью, соревнования танцевальной школы. Кроме того, в рамках работы творческих станций покажут шесть театральных представлений, посвящённых Году единства народов России.
Гости праздника станут участниками граффити-акции с участием именитых граффити-художников со всей России.
Планируется, что кульминацией дневной программы этнофестиваля «Действие» станет парад национальностей с хороводом единства, во время которого развернут флаг Российской Федерации длиной более 100 метров.
Вечернюю программу праздника с 16.00 на главной сцене фестиваля откроют музыканты. В 18.15 на сцену выйдет хедлайнер праздника — группа «Рок-острова» (12+).
Весь день на площадке фестиваля будет работать автомобильная выставка, приуроченная к 90-летию Госавтоинспекции.
Какие мероприятия в День России пройдут в парках Нижнего Новгорода в 2026 году?
В парке «Швейцария», ещё на одной главной площадке праздника, 12 июня стартует гастрономический фестиваль «За одним столом» (0+). По словам организаторов, гостей праздника еды ждут пикники, гастрономические мастер-классы и лектории, а также лаборатория волжской кухни и концерты нижегородских артистов.
Гвоздём гастрофестиваля в «Швейцарии» станет 100-метровый стол. Его накроют больше чем три десятка шеф-поваров, демонстрируя разнообразие кухонь народов России.
Но на вкусном гастрофестивале планируют не только есть. Там пройдёт забег народов России и спортивные соревнования среди ресторанных команд.
Завершит насыщенный праздничный день концерт группы «Моральный кодекс» (12+).
А в Парке имени 1 Мая с 10.00 до 16.00 на фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем» (6+) ждут будущих абитуриентов. Участвовать планируют около 30 вузов, колледжей и техникумов. В программе — консультации по поступлению, встречи с ректорами вузов, мастер-классы и лектории. Будет и концертная программа.
Какие музеи работают бесплатно в День России в Нижнем Новгороде?
В праздничный день вход во все муниципальные музеи будет бесплатным, сообщает администрация Нижнего Новгорода.
Всех ждут музей А. Д. Сахарова, Домик Каширина, литературный мемориальный музей Н. А. Добролюбова, музей-квартира Горького, а также музей «Микула».
Музей-заповедник «Щёлоковский хутор» также бесплатно приглашает на интерактивную историческую игру «Земство на пути прогресса» (0+).
Библиотеки города в праздничный день для детей и взрослых организуют уличные акции, игры, квесты и викторины, посвящённые культуре народов России.
Какая погода будет в Нижнем Новгороде в День России в 2026 году?
Синоптики обещают, что 12 июня в Нижнем Новгороде ожидаются комфортные +19… +26 градусов. На небе — малооблачно, осадков не обещают.
К вечеру 12 июня станет прохладнее всего на два градуса, ясная погода сохранится.
Как будет работать общественный транспорт в День России в Нижнем Новгороде в 2026 году?
В местах проведения праздничных мероприятия 12 июня решено усилить работу общественного транспорта в вечернее время. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Добавить автобусов планируют на маршрутах №№ 1, 2, 12, 22, 29, 68, 72, 97, Э-13, Э-31, 238, 13, 26, 41, 43, 45, 70, 87, 90, 95, 130, 7 и 38.
По просьбам пассажиров добавят и ещё один утренний рейс на маршруте № 69. Он отправится тот остановки «Микрорайон Юг» 06:02.
Канатная дорога «Нижний Новгород — Бор» 12 июня будет работать с 09:00 до 22:00.