На станции Ростов-Товарный автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом

В компании уточнили, что инцидент не сказался на графике движения поездов. Представители Северо-Кавказской железной дороги в очередной раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и не выезжать на пути перед приближающимся подвижным составом.