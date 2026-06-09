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Состоится новое следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

Суд изучит информацию, изъятую из телефонов, чтобы разобраться в истории.

В Калининграде по постановлению суда проведут новое следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске. Об этом сообщает «Клопс» 9 июня — сегодня состоялось очередное судебное заседание по громкому делу.

Будет изучены «новые важные обстоятельства», а также фото ребенка и записи разговоров матери с сестрой погибшего мальчика, информацию, изъятую из телефонов членов семьи.

Суду предстоит, в частности, установить, имел место сговор супругов или нет.

Возможность выступить с последним словом у отчима мальчика появится позже.

Следующее заседание суда состоится 11 июня.

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