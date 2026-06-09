Уборку отложили до конца нереста: в минприроды рассказали, когда почистят Ялтинский пруд в Калининграде

Убирать мусор и упавшее в Ялтинский пруд дерево можно будет только после 20 июня — раньше это может потревожить нерестящуюся в водоёме рыбу. Об этом сообщили «Клопс» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Очередное приведение водоёма в порядок было назначено на 4 июня, сообщали городские власти в ответ на информационный запрос «Клопс». Однако калининградец Александр М., который живёт рядом и следит за ситуацией, рассказал, что всё пока без изменений — вода воняет, хлам плавает. Теперь в минприроды объяснили, с чем связана задержка.
Любые работы на Ялтинском пруду до 20 июня проводить запрещено из‑за действующего нерестового запрета. «На территории Калининградской области действуют строгие природоохранные ограничения, — сказано в сообщении, — включающие запрет на проведение каких-либо работ, способных оказать негативное воздействие на места нереста».
По данным ведомства, когда ограничения будут сняты, МБУ «Чистота» сможет и вытащить дерево, и ликвидировать грязевые острова.
В министерстве добавили, что на расчистку русла Гагаринского ручья, который питает пруд, в 2023 году выделяли больше 59 млн рублей. Подрядчик извлёк оттуда свыше 37 тысяч кубометров донных отложений и мусора, а площадь очищенной акватории превысила 15 тысяч квадратных метров. Сейчас ведомство прорабатывает вопрос дальнейшего обслуживания пруда, в том числе — в рамках гарантийных обязательств подрядчика.
Почему уборка не помогает?
Почему несмотря на все затраченные усилия и миллионы Ялтинский пруд продолжает загрязняться и вонять, отдельный вопрос. Ответить на него попробовали в городском Комитете городского хозяйства и строительства.
«Городские выпуски сточных вод в пруд Ялтинский отсутствуют, — сказано в документе. — Основным источником загрязнения пруда Ялтинского сточными водами является впадающий в него ручей Гагаринский».
Когда специалисты работали на этом водоёме, они заметили, что в него попадают бытовые стоки. По предыдущим проверкам и жалобам уже известно, что загрязнённая вода может поступать с территории Гурьевского округа и от предприятий вокруг 4‑й Большой Окружной. Всё это постепенно попадает в Ялтинский пруд — поэтому там и стоит неприятный запах.
Информацию об этом комитет передал в областное минприроды. Специалисты осмотрели Гагаринский ручей и канал МПО-0‑7‑3А‑1 и в очередной раз нашли признаки загрязнения — мутную воду, неприятный запах, неестественный цвет. Лабораторные пробы снова показали превышение допустимых норм содержания вредных веществ.
Почистить «жемчужину Моспроспекта» жители потребовали в начале июня. С состоянием же Гагаринского ручья в минприроды разбирались ещё весной. Тогда выяснилось, что в него льёт стоки предприятие на улице Туруханской, хотя срок действия разрешения уже истёк.