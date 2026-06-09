Уборку отложили до конца нереста: в минприроды рассказали, когда почистят Ялтинский пруд в Калининграде

Когда специалисты работали на этом водоёме, они заметили, что в него попадают бытовые стоки. По предыдущим проверкам и жалобам уже известно, что загрязнённая вода может поступать с территории Гурьевского округа и от предприятий вокруг 4‑й Большой Окружной. Всё это постепенно попадает в Ялтинский пруд — поэтому там и стоит неприятный запах.