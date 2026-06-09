Большинство россиян спокойно относятся к испытательному сроку на работе

Чаще всего испытательный срок не нравится россиянам в возрасте от 35 до 45 лет. Среди них отрицательно к нему относятся 18%. Также недовольство чаще выражают обладатели среднего профессионального образования. Среди них негативное отношение показали 17%, среди выпускников вузов 13%. Россияне, которым уже приходилось устраиваться на работу с испытательным сроком, воспринимают его спокойнее. Среди них спокойно к этой практике относятся 44%. Среди тех, у кого такого опыта не было, показатель составил 38%.