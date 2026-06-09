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Большинство россиян спокойно относятся к испытательному сроку на работе

Большинство экономически активных россиян спокойно или с пониманием относятся к испытательному сроку при приеме на работу.

Большинство экономически активных россиян спокойно или с пониманием относятся к испытательному сроку при приеме на работу. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.

Спокойно испытательный срок воспринимают 43% опрошенных. Еще 37% относятся к нему с пониманием. Негативное отношение к такой практике выразили 15% респондентов. Мужчины и женщины оценивают испытательный период почти одинаково. Спокойствие или понимание выразили 81% мужчин и 80% женщин. Доля негативных оценок в обеих группах составила по 15%.

Чаще всего испытательный срок не нравится россиянам в возрасте от 35 до 45 лет. Среди них отрицательно к нему относятся 18%. Также недовольство чаще выражают обладатели среднего профессионального образования. Среди них негативное отношение показали 17%, среди выпускников вузов 13%. Россияне, которым уже приходилось устраиваться на работу с испытательным сроком, воспринимают его спокойнее. Среди них спокойно к этой практике относятся 44%. Среди тех, у кого такого опыта не было, показатель составил 38%.

Опрос проходил с 25 мая по 2 июня 2026 года. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.