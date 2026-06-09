В калининградском перинатальном центре за день на свет появились две двойни

«Первой свет увидела так называемая “королевская двойня” — мальчик и девочка. Вес новорожденного мальчика составил 3 250 граммов при росте 50 см, его сестра родилась с весом 2 340 граммов и ростом 46 см, — говорится в сообщении. — Второй парой двойняшек стали два мальчика. У младенцев отличные весовые показатели для многоплодной беременности: вес первого мальчика — 3 080 граммов и рост 50 см, второго — 2 900 граммов и 51 см рост».