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В калининградском перинатальном центре за день на свет появились две двойни

В обоих случаях было применено кесарево сечение.

В понедельник, 8 июня, в калининградском Региональном перинатальном центре родилось две двойни. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«Первой свет увидела так называемая “королевская двойня” — мальчик и девочка. Вес новорожденного мальчика составил 3 250 граммов при росте 50 см, его сестра родилась с весом 2 340 граммов и ростом 46 см, — говорится в сообщении. — Второй парой двойняшек стали два мальчика. У младенцев отличные весовые показатели для многоплодной беременности: вес первого мальчика — 3 080 граммов и рост 50 см, второго — 2 900 граммов и 51 см рост».

Все малыши появились на свет с помощью кесарева сечения. Как рассказали в медучреждении, операции прошли успешно, пациентки и новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в январе в региональном Перинатальном центре родилось 274 ребенка, в том числе семь пар двойняшек.