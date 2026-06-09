КРТ станет основным механизмом жилищного строительства в Ростове-на-Дону

Тенденция перехода к механизму КРТ уже прослеживается в жилищном строительстве Ростовской агломерации. Если в 2024 году из 144 запланированных многоквартирных домов общей площадью 2,5 млн кв. м по механизмам комплексного развития территорий разрешили строить 29 объектов площадью 406 тыс. кв. м, то в 2025 году из 90 домов общей площадью 1,3 млн кв. м разрешения получили уже 82 проекта.